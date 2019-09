NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (26.09.2019/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Und wieder ein All-Time-High! AktienanalyseDie Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) hat ein neues Rekordhoch markiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorausgegangen sei die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms im Volumen von 40 Mrd. Dollar. Zudem habe Microsoft eine Erhöhung der Quartalsdividende auf 0,51 Dollar je Aktie bekannt gegeben, was einem Anstieg von fünf Cent oder elf Prozent entspreche. Leisten könne sich der Konzern das Aktionär-Verwöhnprogramm allemal. Warum? Ganz einfach: Die Geschäfte würden blendend laufen. Allein im abgelaufenen Geschäftsquartal bis Ende Juni sei der Gewinn um satte 49 Prozent auf 13,2 Mrd. Dollar in die Höhe geschossen. Das habe zwar maßgeblich an einer Steuergutschrift über 2,6 Mrd. Dollar gelegen, doch auch das operative Ergebnis habe um beeindruckende 20 Prozent zugelegt.Vor allem an seinem boomenden Cloud-Geschäft mit IT-Diensten im Internet verdiene Microsoft prächtig. Beim Flaggschiff, der Azure-Plattform, sei der Umsatz zuletzt um 64 Prozent geklettert. Doch auch in den anderen Bereichen habe der Konzern zulegen können. Selbst die Windows-Sparte "More Personal Computing" habe Microsoft zuletzt ein Wachstum von vier Prozent geschafft. Der Software-Gigant sitze daher inzwischen auf liquiden Mitteln in Höhe von über 134 Mrd. Dollar. Für Fantasie sorge zudem die erst kürzlich geschlossene, auf zunächst fünf Jahre ausgelegte strategische Partnerschaft mit dem Medien-Riesen Disney. Ziel der Kooperation sei, mithilfe von Microsofts Cloud-Technologie die Produktion von Inhalten zu verbessern.Kurzum: Die Wachstumsstory ist voll intakt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Die Charttechnik sowieso. (Ausgabe 38/2019)