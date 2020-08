Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

180,04 EUR -1,01% (10.08.2020, 11:44)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

212,48 USD -1,79% (07.08.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (10.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hard- und Softwareentwicklers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft bekomme mit Twitter im Gerangel um die Zukunft der chinesischen Video-App TikTok einen Mitstreiter. Das berichte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider. Zur aktuellen Stunde sei noch unklar, ob der Kurznachrichtendienst die Pläne tatsächlich umsetze. Großer Knackpunkt in der Entscheidungsfindung sei noch die Frage, ob das Unternehmen die Finanzierung stemmen könnte.Tendenziell dürfte die beliebte Video-App mehrere Milliarden Dollar kosten, wofür Twitter schlechter ausgestattet sei als Microsoft. Der Softwareriese sitze auf Cashreserven von über 130 Mrd. USD. Twitter habe lediglich einen Börsenwert von ca. 30 Mrd. USD. Twitter müsste zusätzliche Mittel auftreiben. Zuletzt seien als Kaufpreis eine Summe zwischen 10 bis 30 Mrd. USD im Raum gestanden.Twitter punkte jedoch auf regulatorischer Ebene, denn Microsoft sei den Wettbewerbshütern aufgrund ihrer Marktmacht ein Dorn im Auge. Einem der Insider zufolge wäre Twitter für China die bessere Wahl, zumal der US-Konzern noch keine Geschäftsbeziehungen im Reich der Mitte unterhalte.Der chinesische Tiktok-Eigentümer Bytedance verhandele derzeit unter massivem Druck aus dem Weißen Haus mit Microsoft über eine Übernahme des US-Geschäfts. Die US-Regierung vertrete die Auffassung, dass TiktTok als chinesische Spionageinstrument diene, wodurch Informationen US- Bürger bei Tiktok nicht sicher seien. TiktTok weise dies zurück und verweise darauf, dass Daten US-Nutzer in den USA gespeichert würden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:180,16 EUR +0,04% (10.08.2020, 12:05)