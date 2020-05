NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (20.05.2020/ac/a/n)



Der US-Konzern bringe die Cloud ins Gesundheitswesen - mit einem speziell zugeschnittenen Angebot. Die neue branchenspezifische Cloud-Lösung solle dafür sorgen, dass verschiedene Dienste zusammenarbeiten würden. Das sei der erste Schritt, weitere auf spezifische Branchen zugeschnittene Cloud-Lösungen auf den Markt zu bringen. Neben der Cloud fürs Gesundheitswesen wolle Microsoft auch dezidierte Clouds für Handel, Medien und Kommunikation anbieten. So sollten die in den Unternehmen bereits genutzten und individuell angepassten Dienste wie Azure oder Office 365 zusammenarbeiten könnten.Durch das Bündeln von Produkten hebe Microsoft mit den Brachen-Clouds weiteres Wachstumspotenzial. Außerdem forciere der US-Konzern den durch Corona angestoßenen Digitalisierungsschub in den Unternehmen und binde diese noch fester an seine Dienste. Ein erstes konkretes Produkt solle eine Azure gestützte App für US-Krankenkassen sein. Damit enteile man der Konkurrenz von Google oder Salesforce.com, die auch eine Gesundheits-Cloud anbieten würden, aber kein zusammenarbeitendes Ökosystem liefern könnten.Die guten Nachrichten um Microsoft würden nicht abreißen. Das Rekordhoch der Microsoft-Aktie vom Februar bei 190,70 USD zum Greifen nah. Microsoft bleibe ein absolutes Basisinvestment, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2020)