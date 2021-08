XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

257,50 EUR -0,68% (24.08.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

303,15 USD -0,49% (24.08.2021, 21:22)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (24.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie kenne kein Halten. Ein Rekordhoch folge dem Nächsten. Nach den guten Quartalszahlen vor rund einem Monat sorge der Tech-Gigant nun mit einer neuen Meldung für gute Laune. Der Konzern werde seinen Cloud-Gaming-Dienst noch in diesem Jahr auf die Xbox-Konsolen bringen.Das Unternehmen habe am Dienstag angekündigt, dass Xbox Cloud Gaming, das es den Spielern ermögliche, Spiele zu streamen, anstatt sie auf einem Gerät zu installieren, noch in diesem Jahr auf den neuen Xbox-Konsolen der Serie X und der Xbox-Serie S sowie auf älteren Xbox One-Geräten verfügbar sein werde. US-Tech-Giganten wie Microsoft, Google und Amazon.com würden auf eine Zukunft der Videospiele jenseits der Konsolen setzen, in der Abonnementdienste und Software eine viel größere Rolle spielen würden.Microsoft investiere zwar nach wie vor stark in die Xbox-Hardware, lege jedoch auch großen Wert auf den Xbox Game Pass, einen Abonnementdienst, der Spielern für etwa 15 USD pro Monat Zugang zu einer Bibliothek mit über 100 Titeln biete. So habe sich Microsoft in letzter Zeit verstärkt auf exklusive Inhalte konzentriert. Letztes Jahr habe das Unternehmen Bethesda erwirben, den kultigen Videospielverlag, der für Franchises wie The Elder Scrolls und Fallout stehe, für 7,5 Mrd. USD.Videospiele hätten im Jahr 2020 einen Boom erlebt, da sich die Menschen während des Lockdowns der Heimunterhaltung zugewandt hätten. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens IDC sei die Branche inzwischen 180 Mrd. USD schwer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:257,95 EUR -0,56% (24.08.2021, 21:35)