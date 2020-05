Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (11.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Cloud-Dienste des US-Konzerns würden im Zuge der Coronakrise ein gewaltiges Wachstum erfahren. Die jüngsten Quartalszahlen würden davon zeugen, dass dieses Wachstum bei weitem noch nicht gesättigt sei. Um diesem Wachstum besser gerecht werden zu können, baue der Microsoft nun seine Data-Center-Infrastruktur deutlich aus.Wie Microsoft letzte Woche bekanntgegeben habe, werde es sein erstes Rechenzentrum in Neuseeland eröffnen, um seine Cloud-Dienste für Unternehmen und Behörden über eine lokale Rechenzentrums-Einheit anbieten zu können und "jedes Unternehmen im Land beim Aufbau seiner eigenen digitalen Fähigkeiten zu unterstützen". Der US-Konzern habe zudem angekündigt, rund eine 1 Mrd. USD in die Hand zu nehmen, um auch in Polen die erste Rechenzentrums-Region anzubieten.Die Microsoft-Aktie könne unterdessen weiter zulegen und notiert aktuell nur 2% Prozent unter ihrem Rekordhoch aus dem Februar. Angesichts des großen Wachstums der Azure-Cloud und der starken Q1-Zahlen, sei weiterhin nicht davon auszugehen, dass das starke Momentum des Microsoft-Papiers bald zum Erliegen komme. Microsoft bleibe ein Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:169,02 EUR -0,67% (11.05.2020, 14:08)