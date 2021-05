Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (21.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft habe gestern eine strategische Partnerschaft mit dem chinesischen Technologieunternehmen Hanshow geschlossen. Der Deal sehe eine Kooperation im Bereich der cloudbasierten Software für Warenhausgeschäfte vor. Im Fokus stehe dabei das Ziel, Unternehmen zu helfen, Omnichannel Retailing (Verbund verschiedener Strategien aus dem stationären und elektronischen Handel) erfolgreich umzusetzen."Der Einzelhandel ist eine der Branchen, die in den letzten Jahren eine große Disruption erfahren hat. Die Partnerschaft ist nicht nur auf den chinesischen Markt bezogen, sondern auch, um Chinas Technologie nach Übersee zu bringen.", habe Joe Bao, China Strategy Officer bei Microsoft, gesagt.Hanshow biete unter anderem elektronische Ladenregaletiketten, die Preisänderungen in Echtzeit anzeigen könnten. Im Angebot von Hanshow sei auch eine Cloud-Anwendung, mit der ein Einzelhändler die Temperaturen frischer Produkte in Geschäften auf der ganzen Welt sehen könne.Microsofts Partnerschaft mit Hanshow umfasse auch die Zusammenarbeit im Bereich der Internet-of-Things-Technologien. Zudem werde Hanshow laut der Vereinbarung die Office 365-Software von Microsoft wie Word und das CRM-System Dynamics 365 nutzen.Die beiden Unternehmen würden ihr globales Kundennetzwerk teilen und ein gemeinsames Forschungs- und Entwicklungsteam gründen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält un­mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link