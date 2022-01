Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (24.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Nach der Übernahme von Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4) stehe für Microsoft-Anleger am Dienstagabend bereits das nächste Highlight an: die Zahlen des zweiten Quartals des Fiskaljahres 2022. Sowohl die Analystenschätzungen als auch die firmeneigene Prognose würden weiterhin in Richtung Wachstum zeigen:Beim Umsatz würden die Analysten in Q2/22 rund 50,9 Mrd. Dollar erwarten, was gegenüber dem Vorjahresquartal einem Wachstum von 18 Prozent entsprechen würde.Das Management selbst rechne im "Intelligent Cloud"-Segment mit Erlösen in Höhe von 18,10 bis 18,35 Mrd. Dollar, bei "More Personal Computing" mit 15,35 bis 16,75 Mrd. Dollar und im Bereich "Productivity and Business Processes" mit 15,70 bis 15,95 Mrd. Dollar. Am oberen Ende der Range ergebe sich damit eine firmeneigene Umsatzprognose von 51,05 Mrd. Dollar.Ein wichtiger Umsatztreiber für den Software-Riesen dürfte erneut der Cloud-Infrastrukturdienst Azure werden. Zwar könnte es zu saisonalen Effekten mit einem schwächeren Weihnachtsquartal kommen - im Vergleich zum Vorjahresquartal würden Analysten jedoch noch immer ein Wachstum von rund 50 Prozent erwarten. Abseits der Cloud erwarte das Microsoft-Management aber auch von anderen Angeboten wie beispielsweise LinkedIn einen beachtlichen Erlösanstieg von rund 30 Prozent.Ein Risiko für eine besser als erwartete Zahlenveröffentlichung am Dienstag würden die noch immer bestehenden Lieferengpässe bleiben. Microsoft sei hier nicht nur in seinem OEM-Geschäft betroffen, da weniger PCs mit einem vorinstallierten Windows auf den Markt kommen könnten, sondern auch in seinem Werbegeschäft, da Händler bei niedrigen Inventarständen davon absehen könnten, Werbung in der Bing-Suchmaschine zu schalten.DER AKTIONÄR rechne erneut mit einer starken Zahlenveröffentlichung von Microsoft. Besser als erwartete Quartalszahlen könnten die langfristige Wachstumsstory wieder in den Fokus der Anleger rücken und die durch den schwächelnden Gesamtmarkt sowie die Activision-Übernahme unter Druck geratene Aktie stützen.DER AKTIONÄR empfiehlt vor den Zahlen bei der Microsoft-Aktie investiert zu bleiben, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 24.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link