XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

94,65 EUR +2,90% (11.12.2018, 11:03)



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

94,75 EUR +0,01% (11.12.2018, 11:26)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

107,59 USD (10.12.2018)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (11.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwarekonzerns Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Mit Windows habe der Konzern weltweite Bekanntheit erlangt. Doch schon bald sollte das Betriebssystem nicht mehr der größte Umsatztreiber sein. Die Ablösung erfolge durch die Cloud. Denn das Zukunftsgeschäft habe bei der Unternehmensführung in den letzten Jahren klar im Fokus gestanden. Mit Erfolg!Das Cloud-Geschäft von Microsoft sei mit Abstand das am schnellsten wachsende Segment innerhalb des Konzerns. Im ersten Quartal 2019 hätten die Erlöse der Sparte Intelligent Cloud um 24% zugelegt. Das besondere an der Sparte, in der nicht nur Enterprise Services sondern auch der rasant wachsende IaaS-Dienst Azure bilanziert werde: die Wachstumsraten würden sich beschleunigen.Es gebe wenig, was die Analysten und Anleger mehr honorieren würden, als wenn sich in einem margenstarken Zukunftsgeschäft das Wachstum beschleunige. Begeistert seien auch die Analysten der KeyBanc. Sie würden gar davon ausgehen, dass Azure im Jahr 2021 mehr Umsätze erwirtschaften werde als Windows. Beeindruckend, bedenke man, dass Amazon schon Jahre vor Microsoft den Cloud-Dienst AWS etabliert habe und nicht gerade als einfacher Konkurrent gelte.Die KeyBanc-Analysten würden erwarten, dass der Azure-Umsatz um 72% auf 12,2 Mrd. USD im laufenden Geschäftsjahr wachse. Die Windows-Erlöse sollten dagegen nur um 2% auf 20 Mrd. USD aufzulegen. Auch im Fiskaljahr 2020 sollte sich laut KeyBanc dieser Trend fortsetzen. 2021 solle Azure dann Windows überholt haben.Anleger sollten bei der Microsoft-Aktie dabei bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.12.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: