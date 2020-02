Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

172,48 EUR +1,26% (17.02.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

185,35 USD +0,89% (14.02.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (17.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft habe jüngst mit dem Stopp für das Pentagon-Cloud-Projekt "Jedi" eine Schlappe hinnehmen müssen. Dennoch stehe die Aktie im Plus - man sei optimistisch, die Arbeiten fortsetzen zu können. Woher komme dieses Selbstvertrauen gegen Cloud-Marktführer Amazon.com?Der 10 Mrd. USD schwere Auftrag des Pentagons zur Etablierung eines internen Cloud-Systems sei zuerst an Mircosoft gegangen. Amazon.com habe allerdings die Arbeiten wegen möglichen Vergabefehlern gestoppt. Mit AWS (Amazon.com) und Azure (Microsoft) stünden die Cloud-Systeme der US-Softwaregiganten auch Privatpersonen und Unternehmen zur Verfügung.Je nach Geschäftsbereich sei sowohl Azure als auch AWS die passende Wahl. Im Hinblick auf den Milliardenauftrag des US-Verteidigungsministeriums könne sich Microsoft auch abseits etwaiger Fürsprachen Trumps sicher sein, die Arbeiten an der Sicherheits-Cloud weiterzuführen. Durch den lokalen Ansatz und die Expertise bei System- und Anwendungssicherung habe das Softwarehaus aus Redmond einen Vorsprung gegenüber dem vier Jahre älteren Amazon.com-Dienst AWS."Der Aktionär" bleibe ganz klar weiter optimistisch für Microsoft. Gewinne laufen lassen, rät Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2020)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:172,60 EUR +0,95% (17.02.2020, 17:53)