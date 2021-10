Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

279,65 EUR +4,60% (27.10.2021, 21:48)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

278,20 EUR +3,59% (27.10.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

324,15 USD +4,53% (27.10.2021 ,21:34)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (27.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien von Microsoft hätten am Mittwoch infolge starker Quartalszahlen ein weiteres Rekordhoch erreicht. Sie seien erstmals über die Marke von 320 Dollar vorgeprescht, in der Spitze hätten sie gut 325 Dollar gekostet. Ein Plus von 4,6 Prozent habe sie zum Klassenbesten im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial gemacht.Unter Analysten hätten die jüngsten Quartalszahlen durchweg positive Reaktionen ausgelöst. Der Software-Riese habe sowohl mit seinen Resultaten als auch mit dem Umsatzausblick auf das laufende Geschäftsquartal positiv überrascht, habe Analyst Brent Thill von der Investmentbank Jefferies geschrieben. Die nachhaltigen Wachstumstreiber wie etwa die Cloud-Plattform Azure seien intakt.Die Kennziffern hätten die anhaltende Stärke des Cloud-Geschäfts unterstrichen, habe Mark Murphy von J.P. Morgan gelobt und seine Gewinnprognosen für 2022 und 2023 erhöht. Er habe das Kursziel für Microsoft nach den Quartalszahlen von 310 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Der Umsatz des Softwarekonzerns habe die Konsensschätzung um rund drei Prozent übertroffen, so Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.Auch Kash Rangan von Goldman Sachs habe das starke Abschneiden gelobt. Mit Blick auf die Kursrally im laufenden Jahr habe der Experte betont, diese sei von steigenden Gewinnerwartungen getrieben worden und nicht - wie im Techsektor allgemein - durch eine nur anspruchsvoller gewordene Bewertung. Gestützt auf die voranschreitende Digitalisierungsbewegung habe die Microsoft-Aktie in diesem Jahr bislang 45 Prozent gewonnen. Im Vergleich zum Kursniveau von Ende 2015 stehe das Sechsfache des Kurses zu Buche.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: