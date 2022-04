Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (26.04.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Quartalszahlen: Weiteres Quartal mit zweistelligem Wachstum erwartet - AktiennewsMicrosoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) wird heute nach Börsenschluss an der Wall Street die Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 (Kalenderquartal Q1 2022) veröffentlichen, so die Experten von XTB.Zusammen mit Alphabet werde Microsoft das erste der US-Megatech-Unternehmen sein, das die Zahlen bekannt gebe - das könnte die Stimmung gegenüber dem Technologiesektor stark beeinflussen. Ein kurzer Blick darauf, was der Markt von der Veröffentlichung erwarte und worauf man sich konzentrieren sollte.Die Erwartungen der Analysten für die Zahlen von Microsoft im ersten Quartal 2022 würden zeigen, dass sich das Unternehmen nach wie vor in einer guten Verfassung befinde. Es werde erwartet, dass der Umsatz auf 49,04 Mrd. USD ansteige, was einem Zuwachs von 18% im Jahresvergleich entspreche. Es werde erwartet, dass das Intelligent Cloud-Segment mit einem Umsatz von 18,9 Mrd. USD den größten Beitrag leisten werde, da sich das Unternehmen weiterhin auf das Cloud-Geschäft konzentriere. Der Gewinn pro Aktie werde sich voraussichtlich von 1,95 USD im ersten Quartal 2021 auf 2,19 USD im ersten Quartal 2022 verbessern, wobei der Nettogewinn im Jahresvergleich um 22 % auf 16,5 Mrd. USD steige.Markterwartungen:- Umsatz: 49,04 Mrd. USD (+18% im Jahresvergleich)- Produktivität und Geschäftsprozesse: 15,78 Mrd. USD- Intelligente Cloud: 18,9 Mrd. USD- More Personal Computing: 14,33 Mrd. USD- EPS: 2,19 USD- Reingewinn: 16,5 Mrd. USD- Betriebsergebnis: 20,04 Mrd. USD- Investitionsausgaben: 5,73 Mrd. USD- Bruttomarge: 68,2%Während sich das Intelligent-Cloud-Segment gut behaupte und dies voraussichtlich auch weiterhin tun werde, sehe es in den anderen Segmenten des Unternehmens nicht so rosig aus. Es werde erwartet, dass das Segment More Personal Computing weiter zu kämpfen habe, da die hohe Inflation die Bereitschaft der Kunden einschränke, für neue Elektronik auszugeben. Auch das Segment Produktivität und Geschäftsprozesse werde voraussichtlich eine gewisse Schwäche zeigen, da Firmenkunden Dienste wie Microsoft Office weiterhin zugunsten von Cloud-basierten Diensten aufgeben würden. Zu guter Letzt werde erwartet, dass das Unternehmen auch Russland erwähnen werde. Genauer gesagt, wie sehr die Entscheidung, den Verkauf neuer Produkte in diesem Land zu stoppen, die allgemeinen Geschäftsaussichten beeinflusst habe.Ein Blick auf Microsoft im D1-Chart zeige, dass sich die Aktie in diesem Jahr überwiegend seitwärts bewegt habe. Während die Aktie nach dem Rückgang zu Beginn des Jahres seit Jahresbeginn um 17% niedriger gehandelt werde, habe sich die Bandbreite der Bewegungen im Jahr 2022 bisher weitgehend auf eine Handelsspanne von 275 bis 315 USD beschränkt. Die Aktie sei zum Ende der Vorwoche an die untere Grenze dieser Spanne gefallen, doch sei es den Bullen gelungen, die Unterstützungszone zu Beginn dieser Woche zu verteidigen.Aus technischer Sicht sei dies ein guter Punkt, um eine Erholung in Richtung der oberen Grenze der Spanne im Bereich von 315 USD einzuleiten. Die Widerstandszone um 305 USD, die durch die 200-Tage-Linie markiert werde, könnte auf dem Weg dorthin etwas Widerstand bieten. Die Veröffentlichung der Ergebnisse nach Börsenschluss an der Wall Street könnte jedoch das derzeitige technische Setup ungültig machen, sodass es ratsam sein könnte, mit rein technischen Geschäften zu warten, bis die Auswirkungen der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse bekannt seien.