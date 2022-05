Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (09.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Cloud würden Volkswagen und Microsoft bereits seit Jahren gemeinsame Sache machen. Das Ergebnis sei die Microsoft Connected Vehicle Platform sowie die Entwicklung der Automated Driving Platform. Jetzt hätten die beiden Konzerne ihre Partnerschaft vertieft und möchten künftig auch beim Thema Augmented Reality enger zusammenarbeiten.Gemeinsam würden beide Unternehmen am sogenannten "Moving Plattform Mode" arbeiten, der verhindern solle, dass die Sensoren der HoloLens bei schnellen Bewegungen ihre Trackingeigenschaften verlieren würden. Volkswagen sei dabei nicht völlig unerfahren, was die Nutzung von Augmented Reality in Fahrzeugen sei, und habe bereits in ihren vollelektrischen IDs ein Headsup-Display mit AR-Elementen eingebaut.Die Zusammenarbeit von Microsoft und Volkswagen zeige, wohin es gehen solle. "Wir denken, dass wir uns zu einem Mobilitätssystem bewegen, in dem verschiedene Produkte und Mobilitätslösungen miteinander verbunden sind", sage der Chef der Volkswagen-Innovation-Group, Andro Kleen, laut Pressemitteilung. "Die Grundannahme ist, dass Technologie leichter und kleiner und dadurch noch stärker in den Alltag integriert wird - und damit auch ihre Bedeutung zunimmt, wenn sich Menschen von A nach B bewegen."Je weniger der Fahrer in Zukunft mit der Steuerung seines Fahrzeuges beschäftigt sei, desto mehr Zeit werde für allerlei andere technologische Spielereien frei. Für Tech-Konzerne werde das Automobil damit zum attraktiven Endgerät. Microsoft platziere sich hier ebenso wie beispielsweise Apple oder Alphabet und versuche sich ein Stück vom Kuchen zu sichern.Im schwächelnden Gesamtmarkt sei die Microsoft-Aktie erneut unter Druck geraten und am Freitag beinahe auf die Unterstützung bei 270 Dollar zurückgefallen. "Der Aktionär" bleibe aufgrund der stabilen Software-Geschäfte sowie dem rasanten Cloud-Wachstum vom langfristigen Erfolg überzeugt und erwarte, dass die Aktie diesem Erfolg auch Rechnung trägt.Es heißt damit: Dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Microsoft-Aktie. (Analyse vom 09.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link