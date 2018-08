NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

USD 109,60 +1,11% (27.08.2018, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (28.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





RedmondKulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Xbox All Access heiße der neue Gaming-Dienst den der US-Softwarekonzern ab jetzt anbiete. Für 21,99 USD pro Monat bekomme der Spieler damit alles, was Microsoft in Sachen Gaming zu bieten habe. Ein neues Abo-Modell, das die Kursrally der Microsoft-Aktie weiter anfeuern dürfte.Anleger würden Abos lieben - das zeige Kursentwicklung der Microsoft-Aktie nach der Neustrukturierung. Gelinge es dem Softwarekonzern auch im Gaming-Segment ein entsprechendes Modell zu etablieren und von den positiven Effekten zu profitieren, könnte die aktuelle Kursrally neuen Schwung bekommen. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:93,85 EUR +0,36% (28.08.2018, 11:20)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:93,95 EUR +0,16% (28.08.2018, 11:37)