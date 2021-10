Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

272,75 EUR +2,02% (27.10.2021, 08:59)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

268,55 EUR +1,24% (26.10.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

310,11 USD +0,64% (26.10.2021 ,22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (27.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Software-Riese Microsoft habe im vergangenen Geschäftsquartal dank seiner florierenden Cloud-Dienste prächtig verdient. Der Nettogewinn sei in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich um 48 Prozent auf 20,5 Milliarden Dollar (17,7 Milliarden Euro) geklettert, wie der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe.Der starke Anstieg sei aber auch einer milliardenschweren Steuergutschrift geschuldet gewesen. Die Erlöse des Unternehmens seien um 22 Prozent auf 45,3 Milliarden Dollar gewachsen. Die Zahlen hätten die Erwartungen übertroffen, die Aktie lege nachbörslich knapp ein Prozent zu.Vor allem das Cloud-Geschäft mit der Azure-Plattform, die vielen anderen Firmen und Apps IT-Dienste und Speicherplatz im Netz liefere, habe mit einem Umsatzplus von 50 Prozent weiter geboomt. Microsoft profitiere dabei auch weiter vom Trend zum Homeoffice.Die PC-Sparte habe die Erlöse um zwölf Prozent gesteigert. Hier seien neben Windows-Software etwa auch Hardware-Produkte wie die Spielkonsole Xbox oder das zuletzt schwächelnde Geschäft mit "Surface"-Tablets angesiedelt. Starkes Wachstum habe das zum Konzern gehörende Karrierenetzwerk LinkedIn verbucht, hier sei der Umsatz im jüngsten Quartal um 42 Prozent gestiegen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: