Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

279,35 EUR -1,79% (30.03.2022, 17:15)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

279,90 EUR -0,62% (30.03.2022, 17:01)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

312,41 USD -0,95% (30.03.2022, 17:02)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (30.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Während andere Megacap-Aktien wie Apple oder Amazon.com die Verluste der Tech-Korrektur dieses Jahr wieder hätten aufholen können, sei Microsoft dahinter zurückgeblieben und befinde sich seit Jahresbeginn mehr als 6% im Minus. Während die Investoren bei dem Softwareentwickler noch zögern würden, seien die Analysten von dem US-Unternehmen überzeugt.Das Geschäft des Tech-Riesen laufe laut Experten gut. Das Hauptproblem, dass Anleger eher in andere Tech-Aktien investieren und Microsoft zuletzt hinter deren Kursentwicklung zurückgeblieben sei, sei laut Experten die relativ höhere Bewertung des Unternehmens. Microsoft sei mit einem KGV von 30 bewertet, während der NASDAQ ein durchschnittliches KGV von 26 habe. Auch das KGV von Apple und Alphabet liege deutlich unter 30.Während sich die Investoren noch zurückhalten würden, seien die Analysten überzeugt. Von insgesamt 52 Analysten laute die Empfehlung 48 Mal "kaufen", vier Mal "halten" und kein einziges Mal "verkaufen". Das ausgegebene Kursziel für die nächsten 12 Monate betrage durchschnittlich 373,06 USD oder umgerechnet 334,18 Euro. Das entspreche vom aktuellen Kurs einem Aufschlag von 18%. Die Kursprognosen lägen zwischen 310 und 425 USD.Langfristig sei Microsoft für Anleger ein gutes Investment, da der Konzern viele Zukunftstrends abdecke und immer wieder in neue Geschäftsbereiche investiere. "Der Aktionär" habe das Papier mit einem Kursziel von 330 Euro auf seiner Empfehlungsliste. Anleger könnten zugreifen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2022)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: MicrosoftBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: