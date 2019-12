Nasdaq-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

149,93 USD +0,05% (05.12.2019, 22:15)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (06.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in unter die Lupe.Ganz klar: Die Microsoft-Rally sei eine Cloud-Rally. Entscheidender Wachstumstreiber für Microsoft sei das breite Angebot an Cloud-Lösungen. Sie würden den US-Konzern zu einem zentralen Ansprechpartner vieler Unternehmen machen. Hier helfe natürlich auch der Hybrid-Cloud-Ansatz, welcher den Kunden die Microsoft-Dienste nicht nur in der Cloud, sondern auch auf eigenen Servern anbiete. Der Erfolg der Cloud-Angebote lasse sich im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres ablesen: Die Cloud-Computing-Plattform Azure sei mit 63% erneut deutlich schneller gewachsen als der Gesamtmarkt.Die fundamentalen Aussichten bei Microsoft würden überzeugen und mit einem 20er-KGV von 27 bleibe die breit diversifizierte Wachstumsaktie noch immer attraktiv bewertet. Gewinne laufen lassen und abwarten, bis weitere Analysten ihre Kursziele anheben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:135,50 EUR +0,43% (06.12.2019, 10:41)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:135,70 EUR +0,44% (06.12.2019, 10:56)