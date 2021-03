Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (08.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die EU-Kommission habe grünes Licht für die Übernahme von Zenimax Media durch den US-Softwareriesen Microsoft gegeben. Der geplante Schritt sei wettbewerbsrechtlich unbedenklich, habe die Kommission am Montag mitgeteilt. Zenimax sei die Konzernmutter von Bethesda Softworks und einigen anderen Spieleentwicklern.Mit seinen Studios sei das Unternehmen für Spielehits wie "Doom", "Fallout" oder "The Elder Scrolls" verantwortlich und habe laut eigenen Angaben rund 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Mit dem milliardenschweren Zukauf wolle Microsoft seine Gaming-Sparte um die Spielkonsole Xbox stärken. Das Unternehmen habe die Übernahmevereinbarung im September bekannt gegeben. Demnach zahle Microsoft 7,5 Milliarden Dollar in bar.Zenimax habe seinen Hauptsitz in Washington DC, sei 1999 gegründet worden. Das Unternehmen solle unter dem Konzerndach von Microsoft in seiner gewohnten Struktur und mit seinem bisherigen Führungsteam fortbestehen. Vor den EU-Wettbewerbshütern habe bereits die US-Behörde SEC den Zukauf genehmigt, wie mehrere Medien berichtet hätten. Microsoft habe sich auf Anfrage zunächst nicht zu der Entscheidung der EU-Kommission geäußert."Der Aktionär" bewerte den Deal von Microsoft positiv. Der Software-Gigant wachse in der Gaming-Sparte im hohen zweistelligen Prozentbereich. Nach der Übernahme von Zenimax Media sollten das starke Momentum in diesem Segment des Softwareriesen weiter anhalten und die Gaming-Erlöse in die Höhe schnellen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.