XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

245,65 EUR +0,20% (09.08.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

288,095 USD -0,47% (09.08.2021, 18:51)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (09.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Der US-Konzern habe zuletzt sehr starke Quartalszahlen präsentiert. Ein Wachstumspferd von Microsoft bleibe nach wie vor die Azure Cloud, die im letzten Quartal ein Wachstum von satten 51% verbucht habe. Hier habe der Software-Konzern zahlreiche Deals abgeschlossen. Besondere Beachtung verdiene zuletzt der Deal mit AT&T. Als Teil dieser Partnerschaft übernehme Microsoft die Network-Cloud-Technologie von AT&T sowie die dazugehörigen Mitarbeiter, um den gesamten drahtlosen 5G-Verkehr des Netzbetreibers abzuwickeln. Wichtig: Der Abstand zum Cloud-Marktführer Amazon.com werde immer kleiner. Zuletzt habe dieser nur 12% bei den Marktanteilen betragen.Eine weitere wichtige Zukunftssparte von Microsoft sei ganz klar der Bereich Gaming. Auch wenn es hier zuletzt zu einer auf coronabedingten Vorzieheffekten beruhenden Abschwächung beim Wachstum gekommen sei, bleibe die Videospielindustrie ein zentrales Element von Microsofts Zukunftsstrategie. Dazu gehöre auch der abobasierte Dienst Xbox Game Pass, das mittlerweile auf über 18 Mio. Abonnenten komme.Zudem mische Microsoft immer mehr im Cloud-Gaming mit. Mit dem Dienst Xbox Cloud Gaming (kurz: xCloud) baue das Unternehmen schrittweise eine Art Streaming-Service im Gaming á la Netflix auf. Der Dienst sei so konzipiert, dass er mit Smartphones via Touchscreen oder mithilfe eines Xbox-Controllers über Bluetooth funktioniere. Laut Microsoft sei der Dienst deutlich attraktiver als vergleichbare Cloud-Gaming-Angebote wie Google Stadia, da man Zugriff auf die große Xbox-Spielebibliothek habe. xCloud laufe über die 54 Rechenzentren von Microsoft Azure, die in 140 Ländern gehostet würden.Die Anleger würden die guten Zahlen mit einer weiteren Rally honorieren. Die Microsoft-Aktie habe erst heute ein neues Allzeithoch bei 291,55 USD erreicht.Microsoft ist ein sehr vielschichtiges Unternehmen, das mit seinen Cloud- und Gaming-Sparten zwei Bereiche besitze, die künftig das dynamische Wachstum sichern würden. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.08.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:245,35 EUR -0,33% (09.08.2021, 19:03)