Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

261,30 EUR +2,35% (26.01.2022, 08:50)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

254,40 EUR +1,23% (25.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

288,49 USD -2,66% (25.01.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (26.01.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Softwareriesen Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Microsoft habe gestern Abend nach Börsenschluss seine Q2-Zahlen veröffentlicht, welche erneut die Erwartungen des Marktes hätten übertreffen können. Der Gesamtumsatz habe sich im Jahresvergleich um 20,1% auf USD 51,73 Mrd. (Konsens: USD 50,83 Mrd.) erhöht. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit USD 2,48 ebenfalls recht deutlich über den Analystenschätzungen von USD 2,32 gelegen.Microsoft sei weiterhin ein klarer Profiteur der globalen Digitalisierungsinitiativen vieler Unternehmen. Die gesamten Cloud-Erlöse hätten sich um 32% auf USD 22,1 Mrd. erhöht. Alle Segmente hätten in den abgelaufenen drei Monaten abermals ein zweistelliges Umsatzwachstum vorweisen können. Den absoluten Wachstumsturbo habe in den abgelaufenen drei Monaten wiederum der Cloud-Bereich dargestellt.Der gesamte Spartenumsatz bei "Intelligent Cloud" sei um 25,5% auf USD 18,33 Mrd. (Konsens: USD 18,31 Mrd.) gestiegen. Die Umsätze für seine Cloud-Plattform "Azure" habe Microsoft um 46% steigern können (Konsens: +45,3%), wenngleich man das Wachstum der beiden Vorquartale (50% bzw. 51%) nicht ganz habe wiederholen können. Im Bereich Server-Produkte und bei Cloud-Serviceerlösen habe sich das Wachstum auf 29% belaufen, welches wiederum von Azure angetrieben worden sei.Der Bereich "Productivity and Business Processes" (u.a. Office, Office 365, Dynamics 365) habe mit +19,3% auf USD 15,94 Mrd. (Konsens: USD 15,89 Mrd.) das zweitstärkste Wachstum gezeigt. Die Erlöse bei Office 365 für den kommerziellen Bereich und Microsoft Dynamics (cloudbasierte CRM- und ERP-Plattform) seien um 19% bzw. 29% gestiegen. LinkedIn habe bei den Erlösen um 37% zulegen können.Die Sparte "More Personal Computing" (u.a. Windows, Gaming, Suchwerbung, Hardware) sei um 15,5% auf USD 17,47 Mrd. (Konsens: USD 16,63 Mrd.) gewachsen und habe somit die größte positive Überraschung ggü. den Markterwartungen dargestellt bzw. sei de facto allein für das Übertreffen dieser verantwortlich gewesen. Sehr stark hätten sich hier das Geschäft mit Suchwerbung (+32%) und die Windows-Erlöse (+25%) entwickelt. Im Spiele-Bereich habe Microsoft einen Zuwachs von 10% vermeldet, die Surface-Absätze seien um 8% gestiegen.Microsoft erwarte für das laufende Q3 2021/2022 einen Gesamtumsatz zwischen USD 48,5 Mrd. und USD 49,3 Mrd., sprich im Mittel von USD 48,9 Mrd. und habe damit rd. 3,7% über den aktuellen Markterwartungen von USD 48,18 Mrd. gelegen. Für die Cloud-Division erwarte das Unternehmen einen Umsatz in der Bandbreite von USD 18,75 Mrd. und USD 19 Mrd. Hier hätten einige Marktteilnehmer ein höheres sequenzielles Wachstum (3,0% im Mittel) erwartet.Im nachbörslichen Handel habe die Microsoft-Aktie nach der Präsentation der sehr soliden Quartalszahlen und der über den Markterwartungen liegenden Umsatzprognose für das laufende Q3 - nachdem sie kurzzeitig über 6% nachgegeben habe - rd. 1,2% auf USD 291,94 gewonnen.Die letzte Empfehlung für die Microsoft-Aktie lautete "Kauf", so Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Ebenso befinde sich Microsoft auf der "Top Picks"-Liste. (Analyse vom 26.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: