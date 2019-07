NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

138,90 USD 0,00% (15.07.2019, 22:15)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (16.07.2019/ac/a/n)



Die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb dieser Bewegung habe es immer wieder Rallyabschnitte gegeben, die monatelang gelaufen seien und in denen es nur kurze Konsolidierungen gegeben habe. Seit Weihnachten 2018 laufe wieder eine solche Phase. Dabei habe der Wert am 24. Juni 2018 ein Hoch bei 138,40 USD erreicht. Dieses Hoch habe die Aktie am Mittwoch erstmals überwunden. Die letzten beiden Tagesschlusskurse würden darüber liegen. Größere Aufwärtsdynamik sei aber zuletzt nicht zu sehen gewesen.Der Ausbruch eröffne der Microsoft-Aktie weiteres Aufwärtspotenzial. Das nächste Ziel liege bei ca. 144,60 USD, später sogar bei ca. 151,93 USD. Ein Rückfall unter 138,40 USD wäre aber ein Rückschlag für die Bullen. Abgaben bis ca. 132,73 USD bis 131,37 USD wären dann möglich. (Analyse vom 16.07.2019)