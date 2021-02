XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

192,52 EUR -2,27% (29.01.2021)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

231,96 USD -2,92% (29.01.2021)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (01.02.2021/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Aufwärtstrend noch intakt - ChartanalyseÜber Monate hinweg tendierten die Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unterhalb des im September 2020 erreichten Kurszielgebietes um USD 230,00 in einer Dreiecksformation seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe sich der Kurs nach einem gescheiterten Ausbruchsversuch im November weiterhin über der Unterstützung bei USD 208,32 etablieren und damit die Weichen für einen weiteren Angriff auf das Rekordhoch bei USD 232,86 stellen können. Diese Marke sei in einer massiven Rally im Vorfeld der am vergangenen Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen erreicht und so auch das Dreieck nach oben verlassen worden. Die Reaktion auf die Quartalszahlen habe dann auch für den Bruch des Allzeithochs gesorgt.Ausblick: Die rasante Kursentwicklung der letzten Tage spreche zunächst für weitere Zugewinne. Dennoch müssten die Bullen bei den Aktien von Microsoft auf Konter der Verkäuferseite gefasst sein.Die Long-Szenarien: Kurzfristig könnte es jetzt zu einem Rücklauf an die Unterstützung bei USD 228,03 kommen. Dort sollten die Bullen wieder aktiv werden und das neue Rekordhoch ansteuern. Breche der Wert auch über die Marke aus, liege bei USD 245,00 ein weiteres kurzfristiges Ziel, an dem eine Gegenbewegung einsetzen könne. Darüber hätten die Käufer wieder etwas mehr Raum und könnten die Aktien bis USD 249,00 und darüber bis USD 257,00 antreiben.Die Short-Szenarien: Breche der Kurs dagegen im weiteren Verlauf unter USD 228,03 ein, wäre der Ausbruch beendet und eine Korrekturbewegung hätte begonnen, die durchaus wieder bis USD 212,03 führen könne. Hier sollte sich der Aufwärtstrend jedoch fortsetzen. Unterhalb von USD 208,32 käme es dagegen zu einem Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei USD 196,25. (Analyse vom 01.02.2021)Börsenplätze Microsoft-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:193,96 EUR +1,58% (01.02.2021, 08:54)