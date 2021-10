NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Paris (www.aktiencheck.de) - Microsoft: Aufwärtsbewegung intakt - ChartanalyseMicrosoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) gab gestern nach Börsenschluss Zahlen bekannt, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Das Unternehmen habe die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Gewinn je Aktie liege bei 2,71 USD (Erwartung: 2,07 USD). Die erste Reaktion im nachbörslichen Handel sei positiv ausgefallen, die Aktie sei auf 315,10 USD geklettert. Am 18. Oktober sei der Wert über das bisherige Allzeithoch bei 305,84 USD ausgebrochen. In den letzten Tagen sei er oberhalb dieser Marke seitwärts gelaufen. Mit der ersten Reaktion auf die Zahlen deute sich an, dass sich die Aktie nach oben absetzen könnte.Die Aufwärtsbewegung in der Microsoft-Aktie sei intakt. Die aktuellen Zahlen könnten diese Rally weiter befeuern. Die Aktie könnte in den nächsten Wochen an die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit 2016 ansteigen. Diese verlaufe heute bei 336,05 USD und steige um 0,11% pro Handelstag. Sollte die Aktie allerdings per Tagesschlusskurs unter 305,84 USD abfallen, würde sich das kurzfristige Bild eintrüben. In diesem Fall würden Abgaben in Richtung 296,46 USD oder sogar 277,93 USD drohen. (Analyse vom 27.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:272,25 EUR +1,83% (27.10.2021, 08:46)XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:268,55 EUR +1,24% (26.10.2021, 17:35)