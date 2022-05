Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (02.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Für die Aktie von Microsoft laufe es derzeit alles andere als rund. Bereits über 20 Prozent habe der Titel seit seinem Allzeithoch bei rund 345 Dollar verloren. Am vergangenen Freitag habe die Aktie wieder einen herben Rückschlag einstecken müssen. Deshalb sollten Anleger jetzt besonders auf diese Marken achten.Die Microsoft-Aktie sei am Freitag an der 290-Dollar-Marke abgeprallt und habe über vier Prozent im Minus geschlossen. Nun teste sie die obere Begrenzung des mittelfristigen Abwärtskanals bei rund 278 Dollar, aus dem sie zuletzt nach oben ausgebrochen sei.Rutsche die Aktie wieder zurück in den Kanal, generiere sie ein Verkaufssignal. In diesem Fall dürfte ein Test der horizontalen Unterstützung an der 270-Dollar-Marke unausweichlich sein.Wichtig wäre, dass die Aktie wieder Kurs auf den Widerstand bei 290-Dollar nehme und den GD50 bei 292,32 Dollar knacke. Dann warte am GD200 bei 305,08 Dollar die nächste Hürde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: