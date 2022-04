Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

263,15 EUR +0,38% (12.04.2022, 19:01)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

264,75 EUR +0,59% (12.04.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

284,81 USD -0,16% (12.04.2022, 18:48)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (12.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer positiven Analystenstudie von Morgan Stanley sei die Microsoft-Aktie am Dienstag mit einem ordentlichen Kursplus in den US-Handel gestartet. Am Mittag seien die anfänglichen Kursgewinnen jedoch wieder dahin - und die Aktie von Microsoft scheine ihren jüngsten Abwärtstrend fortzusetzen. Zuletzt habe der Tech-Titel rund 0,1 Prozent tiefer bei 284,94 Dollar notiert.Am Montag seien es die Warnungen der UBS und steigende Kapitalmarktzinsen gewesen, welche die Microsoft-Aktie unter Druck gesetzt hätten. Heute hätten sich die Experten von Morgan Stanley etwas bullisher geäußert und ihr "overweight"-Votum bestätigt. Man sehe auch in makroökonomisch unsicheren Zeiten einen soliden säkularen Wachstumstrend, hätten die Analysten geschrieben."Die führende Position in den wichtigsten Wachstumsmärkten und die Hinweise der CIOs auf stabile IT-Ausgaben in Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr sollten dazu beitragen, die Auswirkungen eines volatilen makroökonomischen Umfelds auszugleichen", habe CNBC die Analystenstudie zitiert.Auch das Gros der restlichen Wall Street-Analysten bleibe bullish. Aktuell würden 47 Experten das Papier zum Kauf empfehlen, vier seien neutral gestimmt und niemand rate zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 372,70 Dollar, wovon Morgan Stanley mit aktuell 372 Dollar nur gering abweiche.Langfristig orientierten Anlegern wird empfohlen, bei der Aktie von Microsoft am Ball zu bleiben, so Benedikt Kaufmann. Für eine kurzfristige Trendwende müsste sich jedoch die Stimmung am Gesamtmarkt deutlich aufhellen. (Analyse vom 12.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: