Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (18.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Heute nach US-Börsenschluss präsentiere Microsoft seine Zahlen. Investoren würden gespannt auf neue Cloud-Zahlen warten. Doch bereits gestern habe Microsoft für Wirbel gesorgt. Denn der Tech-Konzern habe eine mehrjährige Zusammenarbeit mit AT&T bekannt gegeben. Aufhorchen lasse dabei, dass AT&T einen Teil der Infrastruktur in die Azure-Cloud übertragen wolle.Die starke Performance von Microsoft in der Cloud sei der Hauptgrund für die ausgezeichnete Kursperformance des Tech-Titels. Rund 35 Prozent sei es seit Jahresanfang nach oben gegangen. Veröffentliche Microsoft am Donnerstag nach Börsenschluss die Q4-Zahlen, dürften insbesondere Azure und Office 365 im Fokus stehen.Seit Azure 2011 an den Start gegangen sei, habe sich das KGV der Microsoft-Aktie verdoppelt. Zwar sei der Rivale AWS bereits fünf Jahre früher gestartet - doch Azure könne heute höhere Wachstumsraten aufweisen. Jedoch bleibe der Cloud-Dienst noch unprofitabel. Hier gelte es noch nachzubessern.Insgesamt würden Analysten einen Umsatz von 32,8 Mrd. Dollar bei Gewinnen je Aktie von 1,22 Dollar erwarten.