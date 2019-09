NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (20.09.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT).Microsoft habe turnusgemäß ein Aktienrückkaufprogramm (ohne Ablaufdatum) mit einem Volumen von bis zu 40 Mrd. USD angekündigt. Die beiden bisherigen Programme in gleicher Größenordnung seien im September 2013 und im September 2016 bekannt gegeben worden. Letzteres habe per 30.06.2019 noch ein ausstehendes Volumen von 11,4 Mrd. USD gehabt. Neben dem Aktienrückkaufprogramm sei auch wie üblich zu dieser Zeit die Quartalsdividende angehoben worden und zwar auf 0,51 (bisher: 0,46; bisherige Analysten-Prognose: 0,50) USD je Aktie. Die sich durch das Aktienrückkauprogramm stetig reduzierende durchschnittliche Aktienanzahl habe der Analyst bereits in seinen Schätzungen berücksichtigt, weshalb er seine EPS-Prognosen unverändert lasse (2019/20e: 5,26 USD; 2020/21e: 6,02 USD). Seine Dividendenprognosen habe er allerdings angehoben (DPS 2019/20e: 2,04 (alt: 2,00) USD; DPS 2020/21e: 2,24 (alt: 2,16) USD).Bei einem leicht auf 147,00 (alt: 145,00) USD angehobenen Kursziel bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, das "halten"-Votum für die Microsoft-Aktie. (Analyse vom 20.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:127,90 Euro -0,14% (20.09.2019, 11:02)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:127,98 Euro +0,17% (20.09.2019, 11:25)