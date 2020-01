Nasdaq-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (14.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Das gemeinsame europäische Projekt Gaia-X solle Europas Datensouveränität erhalten und die Abhängigkeit von amerikanischen und chinesischen Tech-Unternehmen verringern. Aus einem Anfang des Jahres veröffentlichten Berichts sei aber hervorgegangen, dass neben deutschen Firmen wie der Deutschen Telekom und SAP auch AWS und Google zu den Teilnehmern der Gaia-X-Arbeitsgruppe gehören w[rden. Microsoft habe zunächst große Skepsis an dem Projekt geäußert, scheine nun jedochdoch Interesse an einem Mitwirken zu haben. Dies habe Microsoft-Deutschland-Chefin Sabine Bendiek in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) am Dienstag bekanntgegeben.Während man in Europa an seiner eigenen Cloud bastele, drücke Microsoft in puncto Cloud-Wachstum weiter aufs Gas. Die Aktie habe erst am Montag ein neues Allzeithoch bei 163,28 USD markiert. Damit sei der US-Konzern nach Apple mit rund 1,24 Bio. USD das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. Die Microsoft-Aktie sei jedoch mit einem aktuellen KGV von 31 kein Schnäppchen mehr. Eine kurze Verschnaufpause scheine überfällig. Im Falle einer Korrektur würde eine wichtige Unterstützungszone bei 157,58 USD verlaufen, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" \in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2020)Hinweis:Börsenplätze Microsoft-Aktie:Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:146,56 EUR +0,87% (14.01.2020, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:145,82 EUR -0,52% (14.01.2020, 21:14)