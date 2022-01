Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

269,05 EUR +5,39% (26.01.2022, 14:22)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

267,65 EUR +5,21% (26.01.2022, 14:09)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

288,49 USD -2,66% (25.01.2022, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (26.01.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie steigt vorbörslich nach positiven Zahlen - AktiennewsDie Aktien von Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) stiegen vorbörslich um mehr als 1%, nachdem der Softwareriese solide Quartalsergebnisse und eine starke Prognose für das laufende Quartal veröffentlicht hatte, so die Experten von XTB.- Bereinigter Gewinn: 2,48 US-Dollar pro Aktie gegenüber den erwarteten 2,31 US-Dollar pro Aktie (21% Steigerung gegenüber dem Vorjahr)- Umsatz: 51,73 Mrd. US-Dollar gegenüber den erwarteten 50,88 Mrd. US-Dollar (20% Steigerung gegenüber dem Vorjahr)- Der Cloud-Umsatz von Microsoft sei im Quartal um 32% auf 22,1 Milliarden US-Dollar gestiegen- Der Gaming-Umsatz sei um 8% gestiegen, während der Umsatz mit Xbox-Inhalten und -Diensten um 10% zugenommen habe. Die Gaming-Komponente sei für Investoren in diesem Monat relevanter geworden, da das Unternehmen Pläne zur Übernahme von Activision Blizzard bekannt gegeben habe- Microsofts Produktivitäts- und Geschäftsprozesseinheit habe einen Umsatzanstieg von 19% auf 15,9 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Der Umsatz von LinkedIn sei um 37% auf 3,5 Milliarden US-Dollar gestiegen- Das Unternehmen erwarte für das dritte Quartal einen Umsatz von 48,5 bis 49,3 Mrd. US-Dollar und übertreffe damit den Refinitiv-Konsens von 48,23 Mrd. US-Dollar und rechne für das Gesamtjahr mit einem leichten Anstieg der operativen MargenDie Aktie von Microsoft sei zunächst um 5% nach dem Ergebnisbericht gefallen, sei jedoch ins Plus gedreht, nachdem das Unternehmen in seiner Telefonkonferenz mit Analysten eine Prognose abgegeben habe. Derzeit teste der Kurs den 200er-SMA. Sollte der Kurs nach oben ausbrechen, läge der nächste Widerstand bei 300,00 US-Dollar, der sich mit dem 23,6% Fibonacci-Retracement der im März 2020 begonnenen Aufwärtsbewegung decke. (Quelle: xStation 5)