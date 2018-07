Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

89,81 Euro +0,28% (17.07.2018, 15:18)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

104,52 USD -0,37% (17.07.2018, 15:28, vorbörslich)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen. (17.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Keith Weiss von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Keith Weiss, Aktienanalyst vom Investmenthaus Morgan Stanley, weiterhin eine Übergewichtung der Aktien des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT).Die Analysten von Morgan Stanley beziehen sich auf eine CIO-Umfrage, die eine weitergehende Stärkung der IT-Budgets in 2018 signaliert. 34% der CIO's würden auf Sicht der nächsten 12 bis Monate ein Upgrade auf einen höheren Subskriptionslevel von Office 365 planen.Microsoft Corp. gewinne einen immer größeren Anteil an den IT-Budgets von Unternehmen, so der Analyst Keith Weiss. Das Momentum bei Microsoft sei stark.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Morgan Stanley das "overweight"-Votum sowie das Kursziel von 130,00 USD.Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:89,84 Euro -0,02% (17.07.2018, 15:12)