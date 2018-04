ISIN Microsoft-Aktie:

Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA.







New York (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Walter Pritchard von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse vertritt Walter Pritchard, Aktienanalyst der Citigroup, in Bezug auf die Aktien von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) weiterhin eine neutrale Haltung.Microsoft Corp. könnte bei den anstehenden Quartalszahlen auf der Umsatzebene (alle drei Divisionen) für eine leicht positive Überraschung sorgen, so die Einschätzung der Citigroup-Analysten. Der Aktienkurs dürfte aber ein solches Szenario schon zum großen Teil eingepreist haben. Die kurzfristigen Kursreaktionen dürften davon abhängen inwieweit das Management die Erwartungshaltung zügele.Momentum bei der Bruttomarge wegen Azure könnte nach Ansicht des Analysten Walter Pritchard einen guten Ausblick für das vierte Fiskalquartel auslösen.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse stufen die Analysten der Citigroup den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 97,00 USD.