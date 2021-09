Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

246,80 EUR +0,73% (30.09.2021, 11:15)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

246,70 EUR +1,02% (30.09.2021, 10:59)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

284,00 USD +0,17% (29.09.2021)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (30.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie habe in diesem Jahr eine starke Rally hingelegt und notiere trotz des jüngsten Rücksetzers unweit ihres Rekordhochs. In den vergangenen Tagen sei jedoch eine wichtige Chartmarke unterschritten worden. "Der Aktionär" zeige, was Anleger nun beachten müssten.Der Anteilschein des Softwareriesen sei unter die wichtige 300-Dollar-Marke und unter die 50-Tage-Linie gerutscht, die derzeit bei 294,35 Dollar verlaufe. Das charttechnische Bild habe sich dadurch etwas eingetrübt und es sei mit einem weiteren Rücksetzer in den Bereich der 280-Dollar-Marke zu rechnen.Übergeordnet bahne sich derzeit ein kurzfristiger Seitwärtstrend im Bereich zwischen 280 und 300 Dollar an. Stärkere Kaufimpulse entstünden nur, falls die Bullen schnell wieder den GD50 und die 300-Dollar-Marke erobern würden.Dann könnten sie auch das Allzeithoch 305,84 Dollar ins Visier nehmen. Hierzu müssten die Papiere vom aktuellen Niveau aus über sieben Prozent zulegen.Der Rücksetzer der Microsoft-Papiere sei nach der starken Rally völlig normal und sogar gesund. Die Aktie habe bisher zehn Quartale hintereinander mit Kursgewinnen abschließen können und dürfte auch dieses Quartal, das zum 30.09 ende, auf ein Kursplus von rund fünf Prozent kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Microsoft.