Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (25.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Auch Milliardäre würden Fehler machen. In diesem Fall einen sehr teuren. In einem Interview mit Eventbrite-CEO Julia Hartz habe der Microsoft-Gründer Bill Gates den größten Fehler seiner Karriere gestanden. Er hätte nie zulassen dürfen, dass Google sich quasi den kompletten Smartphone-Markt einverleibe. Unvorstellbar wo die Microsoft-Aktie heute stehen würde, hätte man den Kampf gegen Google und Apple gewonnen.In diesem Kampf seien längst die Betriebssysteme Android und iOS als Sieger hervorgegangen. Dabei sei Microsoft bestens positioniert gewesen, um die Nummer Eins zu werden. Doch das Unternehmen habe Fehler gemacht.Bereits zu Beginn der 2000er habe Microsoft eine erste Version von Windows Mobile herausgebracht. Doch die Software habe sich nicht besonders gut für Smartphones mit Touchdisplays geeignet. Statt die Software anzupassen, habe man den aufkommenden Smartphone-Hype belächelt. Legendär sei in diesem Zusammenhang das Interview mit dem damaligen Microsoft-CEO Steve Ballmer, der sich in einem Interview über das iPhone lustig gemacht habe: "Es besteht keinerlei Chance, dass das iPhone einen signifikanten Marktanteil erreicht. Keine Chance."Dies wäre die aktuelle Bewertung von Microsoft, glaube man den Worten von Bill Gates. Dieser beziffere den verlorenen Wert an Google auf rund 400 Milliarden Dollar. Damit wäre Microsoft mit Abstand das wertvollste Unternehmen der Welt.Trotz des verschlafenen Smartphone-Marktes habe Microsoft es geschafft, sich in anderen Bereichen bestens zu positionieren. Im Cloud-Segment gehöre man zu den Marktführern. Windows habe sich als echte Standardsoftware durchgesetzt und Microsoft-Office sei heute aus keinem Betrieb mehr wegzudenken. Um Warren Buffetts Worte zu benutzen, handle es sich hierbei um echte "Burggrabenprodukte".Für den "Aktionär" darf die Microsoft-Aktie daher in keinem Langfristdepot fehlen, so Nicola Hahn. (Analyse vom 25.06.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link