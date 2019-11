Nasdaq-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

147,31 USD +0,16% (13.11.2019, 22:15)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (14.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Softwareherstellers Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Microsoft sei einer der Gründe, weshalb der Dow Jones gestern wieder ein Rekordhoch habe erreichen können. Die Microsoft-Aktie habe 0,19% zugelegt. Sie laufe also, egal, was irgendwo passiere, glaube der Aktienprofi. Auch wenn sie verliere, sei der Verlust immer überschaubar.Es gebe keinen Grund, warum die Anleger die Microsoft-Aktie nicht im Depot haben sollten, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.11.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Microsoft-Aktie:Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:134,00 EUR +0,31% (14.11.2019, 13:51)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:134,06 EUR +0,24% (14.11.2019, 14:09)