ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA





(12.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von Analyst Philip Winslow von Wells Fargo Advisors:In einer Aktienanalyse äußert Aktienanalyst Philip Winslow vom Investmenthaus Wells Fargo Advisors weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT).Der Marktforscher IDC habe positive PC-Daten bekannt gegeben. Gartner habe dagegen einen Rückgang berichtet, aber auf Auslieferungswachstum im asiatisch/pazifischen Raum, in Japan und Lateinamerika hingewiesen. Die Analysten der Credit Suisse haben dagegen bei Microsoft Corp. in Q4/17 mit größeren Rückgängen von 3,1% gerechnet.Die Ergebnisse würden die Einschätzung untermauern, dass der PC-Markt nach Jahren mit dramatischen Rückgängen nun ein gewisses Maß an Stabilität erreicht habe.In ihrer Microsoft-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wells Fargo Advisors den Titel unverändert mit "outperform" eiun und erhöhen das Kursziel von 90,00 auf 100,00 USD.XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:72,90 Euro +0,14% (12.01.2018, 15:00)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:73,00 Euro -0,21% (12.01.2018, 15:28)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:88,57 USD +0,56% (12.01.2018, 15:33)