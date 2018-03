NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

USD 92,18 +5,74% (26.03.2018, 15:41)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (26.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Morgan Stanley erhöhe das Kursziel für den Titel deutlich. Eine einfache Formel solle den Konzern zu einer Marktkapitalisierung von über einer Billion USD verhelfen. "Mehr Nutzer in der Public Cloud + bessere Margen = Grundgerüst für eine Bewertung von einer Billion Dollar", so die Analysten. Das Wertpapier habe prompt reagiert und vorbörslich um 3,4% gestiegen. Kein Wunder, denn das ausgerufene Kursziel liege bei 130 USD - gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag ergebe das ein Kurspotenzial von knapp 50%.Ein Wiedererstarken des Gesamtmarktes nach dem Abverkauf und die positive Analystenstudie könnten dem Titel zügig wieder auf die Beine helfen. Auch "Der Aktionär" bleibe bullish, wenn auch mit einem etwas konservativeren Kursziel von 95,00 Euro.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von Der Aktionär" in einer aktuellen Microsoft-Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2018)Börsenplätze Microsoft-Aktie:XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:74,10 Euro +2,45% (26.03.2018, 15:40)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:74,00 Euro +4,93% (26.03.2018, 15:50)