ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker Symbol Microsoft-Aktie Deutschland:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (28.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktie: Direkte Angaben bis 91,01 US-Dollar zu erwarten - ChartanalyseSeit den Crashtiefs aus Anfang 2009 kann die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) auf eine positive Weiterentwicklung zurückblicken, in dem es vom Niveau bei 13,31 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 96,07 US-Dollar aufwärts ging, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Doch das Zusammenspiel der Rekordstände aus Anfang Februar und dem gestrigen Verlaufshoch könnte sich noch als sehr ernst zu nehmende Bedrohung für den weiteren Verlauf entpuppen, da streng genommen hierdurch nun ein Doppeltop vorliege. Aus Sicht der kommenden Tage könnte diese Formation Abgabedruck erzeugen, mache aber auch ein Short-Investment äußerst attraktiv. Bis das Doppeltop jedoch mustergültig aktiviert werde, sei zunächst von einer kurzfristigen Konsolidierung noch die Rede.So wie sich der bisherige Chart repräsentiere, seien direkte Angaben zunächst in den Unterstützungsbereich von 91,01 US-Dollar zu erwarten. Knapp darunter - bei 89,70 US-Dollar - verläuft bereits die 50-Tage-Durchschnittslinie und dürfte für eine erste Gegenbewegung der Microsoft-Aktie sorgen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 28.02.2018)Börsenplätze Microsoft-Aktie:78,00 EUR +0,58% (28.02.2018, 16:29)Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:77,95 EUR +1,14% (28.02.2018, 16:44)NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:95,09 USD +0,94% (28.02.2018, 16:31)