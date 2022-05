Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

237,70 EUR -2,58% (24.05.2022, 16:34)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

236,60 EUR -2,63% (24.05.2022, 16:19)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

253,85 USD -2,61% (24.05.2022, 16:20)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (24.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Microsoft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) unter die Lupe.Die Microsoft-Aktie notiere im frühen Dienstagshandel rund 2,5 Prozent tiefer bei 253,98 Dollar. Der jüngste Abwärtstrend des US-Titels setze sich damit fort. Die Analysten von Jefferies sähen aber unverändert Potenzial für die Microsoft-Aktie - auch wenn sie heute das Kursziel kräftig gesenkt hätten.Denn das von 400 auf 325 eingedampfte Ziel würde noch immer einem Kurspotenzial von 28 Prozent entsprechen. Grund für die Kürzung des Microsoft-Kurszieles durch Jefferies sei eine breite Anpassung der Bewertungsmodelle bei Software-Aktien wie Adobe, Dropbox, Salesforce oder eben Microsoft gewesen.Es sei an der Zeit, den verstärkten makroökonomischen Gegenwind und das drohende Risiko einer Rezession einzupreisen, habe es in der Jefferies-Studie geheißen. Zu Microsoft speziell habe der betreuende Analyste Brent Thill gesagt, dass sich der Konzern zwar in einer guten Ausgangslage befinde, um am PC-Markt weiter zu wachsen, aber die Umstellung auf die Cloud in vielen kleineren Firmen länger dauere als erwartet, was beginne, sich auf die Margen auszuwirken.Der Wall-Street-Experte fahre damit trotz seines "Buy"-Ratings konservativer als der Konsens, welcher für die Microsoft-Aktie noch immer ein durchschnittliches Kursziel von 360 Dollar auf dem Zettel habe. Es dürfte jedoch nur eine Frage der Zeit sein, bis auch andere Experten ein schwächeres Wirtschaftswachstum oder die niedrigeren Bewertungsniveaus des Tech-Sektors in ihre Studien einbeziehen und niedrigere Kursziele ausrufen würden.Anleger geben also keine Stücke aus der Hand, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 24.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Microsoft-Aktie: