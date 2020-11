Kursziel

Microsoft-Aktie

(USD) Rating

Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 260,00 Outperform Oppenheimer Timothy Horan 05.11.2020 235,00 Outperform Credit Suisse Brad Zelnick 03.11.2020 215,00 Halten Independent Research Markus Jost 30.10.2020 250,00 Overweight Barclays Capital Raimo Lenschow 28.10.2020 245,00 Outperform Bernstein Research Mark Moerdler 28.10.2020 255,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 28.10.2020 260,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 28.10.2020 243,00 Buy UBS AG Karl Keirstead 28.10.2020

Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

179,02 EUR -3,40% (10.11.2020, 16:30)



XETRA-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

179,94 EUR -5,73% (10.11.2020, 16:16)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

212,6244 USD -2,64% (10.11.2020, 16:16)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Deutschland Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (10.11.2020/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 260,00 oder 215,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation hat am 27. Oktober die Zahlen zum 1. Quartal 2021 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Oktober zu entnehmen ist, halte das boomende Cloud-Geschäft mit IT-Diensten im Internet den Software-Riesen Microsoft auf Erfolgskurs. Im abgelaufenen Geschäftsquartal (bis Ende September) habe der Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 30 Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar (11,8 Mrd. Euro) zugenommen. Der Umsatz sei um zwölf Prozent auf 37,2 Milliarden Dollar gewachsen.Das lukrative Geschäft mit Cloud-Services für andere Unternehmen und Apps habe weiter gebrummt - Microsofts Azure-Plattform habe die Erlöse um 48 Prozent gesteigert. Auch mit seinen Office-Programmen habe der Konzern vom pandemiebedingten Trend zur Heimarbeit profitiert.Starker Nachfrage hätten sich zudem das Gaming-Geschäft rund um die Xbox-Spielkonsole und Microsofts "Surface"-Tablets erfreut, hier habe es Umsatzanstiege um 30 beziehungsweise 37 Prozent gegeben. Insgesamt habe die PC-Sparte, zu der auch das Betriebssystem Windows zähle, einen sechsprozentigen Zuwachs der Erlöse auf 11,8 Milliarden Dollar verbucht. Microsoft hat die Corona-Krise bislang nichts anhaben können, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Oppenheimer: Der dort zuständige Analyst Timothy Horan hat am 5. November die Aktie des Technologieunternehmens von "perform" auf "outperform" heraufgestuft und das Kursziel von 260,00 USD in Aussicht gestellt.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Microsoft-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Microsoft-Aktie auf einen Blick: