Microsoft-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 216,00 Neutral Citigroup Walter Pritchard 16.07.2020 225,00 Outperform Credit Suisse Brad Zelnick 16.07.2020 240,00 Outperform RBC Capital Markets Alex Zukin 15.07.2020 230,00 Overweight Morgan Stanley Keith Weiss 09.07.2020 260,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 09.07.2020 205,00 Kaufen NORD/LB Alexander Zienkowicz 03.07.2020 235,00 Buy Argus Research Joseph Bonner 24.06.2020 215,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 24.06.2020 250,00 Overweight Wells Fargo Philip Winslow 02.06.2020 220,00 Buy Summit Insights Group Srini Nandury 27.05.2020 190,00 Overweight J.P. Morgan Mark Murphy 14.05.2020 190,00 Halten Independent Research Markus Jost 05.05.2020 200,00 Buy Jefferies & Company Brent Thill 30.04.2020

Börsenplätze Microsoft-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

187,02 EUR +1,03% (21.07.2020, 09:16)



Xetra-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

181,42 EUR +2,32% (20.07.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Microsoft-Aktie:

211,60 USD +4,30% (20.07.2020, 22:00)



ISIN Microsoft-Aktie:

US5949181045



WKN Microsoft-Aktie:

870747



Ticker-Symbol Microsoft-Aktie:

MSF



NASDAQ-Symbol Microsoft-Aktie:

MSFT



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist der weltgrößte Softwarehersteller. Die Microsoft Corp. ist mit seinem Vorzeigeprodukt Windows der führende Hersteller von PC-Betriebssystemen.



Inzwischen ist Microsoft Corp. auch Hardware-Hersteller von Produkten wie der Spielkonsole XBOX oder dem Tablet Surface. Durch die Übernahme der Handy-Sparte von Nokia ist Microsoft Corp. zudem zu einem der führenden Smartphone-Hersteller der Welt aufgestiegen.



Hauptsitz der Microsoft Corp. ist Redmond, Washington, USA. (21.07.2020/ac/a/n)







Redmond (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Technologiekonzerns Microsoft Corporation (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 260,00 oder 190,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Microsoft-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Microsoft Corporation veröffentlicht am 22. Juli die Zahlen zum 4. Quartal 2020.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Microsoft-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Wedbush Securities, Daniel Ives, am 9. Juli das höchste Kursziel veranschlagt: 260,00 USD. Das Rating laute bei Wedbush weiterhin "outperform".Eine der niedrigsten Kursprognosen für Microsoft kommt von Alexander Zienkowicz von der NORD/LB, der in einer Branchenstudie vom 3. Juli das Kursziel von 205 USD in Aussicht gestellt und zum Kauf der Aktie geraten hat. Im ersten Quartal 2020 habe der Chiphersteller Intel zu den Profiteuren der Corona-Krise gehört. Positiv habe auch Microsoft hervorgeragt. Zum einen habe sich die Computersparte (More Personal Computing) besser entwickelt als befürchtet. Nach einer Umsatzwarnung aufgrund von Lieferkettenproblemen sei die Produktion schneller angefahren.Zum anderen habe Microsoft von einem deutlichen Nutzungsanstieg der Cloudplattform Azure (+59%) profitiert. Getrieben worden sei diese Entwicklung von einer stärkeren Nutzung virtueller Desktop- und Plattformdienste, Business Analytics sowie von Microsoft 365. Für die Kommunikations- und Kollaborationssoftware Microsoft Teams habe das Unternehmen von einer Verdreifachung der Nutzerzahlen innerhalb von zwei Monaten berichtet.Die Einflüsse der Corona-Pandemie auf die industrielle Chipnachfrage sowie auf die Endmärkte hätten für deutliche Abwärtsrevisionen der Halbleitermarktprognosen gesorgt. Seien Marktexperten zu Jahresbeginn noch von einem soliden Wachstum von rund 6%ausgegangen, so würden die Schätzungen nunmehr zwischen -10% (McKinsey, Stand April 2020) und +3% (WSTS, Stand Juni 2020) schwanken. Jüngst hätten mehrere Chipproduzenten positive Signale geliefert. Die Hersteller würden im zweiten Halbjahr 2020 eine tendenzielle Erholung einiger Endmärkte (insbesondere Consumer) erwarten.