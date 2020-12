Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) charttechnisch unter die Lupe.Einer ihrer Lieblingsansätze verknüpfe das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit dem Abschluss von charttechnischen Konsolidierungsmustern. Während ein hohes Momentum für Engagements ausschließlich in Richtung des übergeordneten Trends sorge, signalisiere eine aufgelöste Konsolidierungsformation, dass der besagte Trend wieder Fahrt aufnehme. Diese besondere Konstellation habe sich als der erwartete Kurstreiber für die Micron Technology-Aktie erwiesen. Mit anderen Worten: Der von einer hohen relativen Stärke begleitete Ausbruch aus dem seit Juni 2018 bestehenden Konsolidierungsdreieck (obere Begrenzung akt. bei 59,62 USD) habe seine Wirkung nicht verfehlt. Das rechnerische Anschlusspotenzial der beschriebenen Dreiecksformation lasse sich auf fast 30 USD taxieren. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials würden die 138,2%-Fibonacci-Projektion des 2018er-Rückschlags bzw. das 161,8%-Pendant bei 78,52 USD bzw. 87,07 USD wichtige Etappenziele definieren. Als engmaschiger Stop-Loss für Trader sei das Hoch von 2018 (64,66 USD) prädestiniert. Strategische Investoren könnten ihren Engagements mit einer Absicherung auf Basis der jüngsten Kurslücke (59,61/58,19 USD) etwas mehr Luft zum Atmen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:56,63 EUR -0,91% (03.12.2020, 09:04)Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:57,50 EUR +0,68% (02.12.2020, 09:15)