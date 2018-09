Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

37,58 EUR +0,75% (18.09.2018, 14:35)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

44,05 USD +1,08% (18.09.2018, 14:51, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (18.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Harlan Sur von J.P. Morgan Securities:Harlan Sur, Analyst bei J.P. Morgan Securities, rät Investoren in Bezug auf die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu einer Übergewichtung.Im Vorfeld der Bekanntgabe der Quartalszahlen von Micron Technology Inc. weisen die Analysten von J.P. Morgan Securities auf die langfristig positiven Aussichten des Unternehmens hin.Das Nachfrageumfeld bleibe stark, auch wenn das Sentiment unter den Investoren negativer geworden sei. Am Markt herrsche die Furcht, dass die Preise im zweiten Halbjahr ihren Höhepunkt sehen könnten und in 2019 ein Abschwung drohe.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel nach wie vor mit "overweight" ein und bestätigen das Kursziel von 84,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:37,55 EUR +0,45% (18.09.2018, 13:24)