Börsenplätze Micron Technology-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

27,19 EUR -2,75% (21.12.2018, 16:07)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

27,54 EUR +0,40% (21.12.2018, 16:25)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

31,39 USD +0,35% (21.12.2018, 16:16)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Vagenknecht vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Halbleiterherstellers Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.Nach der Veröffentlichung der Zahlen sei die Aktie unter Druck geraten - gut 11% habe sie in den letzten drei Tagen verloren. Doch das sei keine unübliche Reaktion auf enttäuschende Zahlen. Beunruhigend seien eher die massiv gekappten Zielkurse der Analysten. Was sei da los?Die Analysten würden hinsichtlich der Aktie zunehmend pessimistisch. Der im Schnitt erwartete Zielkurs sinke. Der Gewinn je Aktie solle 2019 von zwölf auf acht fallen. Das erwartete Umsatzwachstum erhalte einen Dämpfer: Die Analysten würden für 2019 um 14% schrumpfende Erlöse erwarten.Dass das Momentum bei Micron nachgelassen habe, lasse sich in zweierlei Hinsicht erkennen. Zum einen senke das Unternehmen die für 2019 geplanten Investitionen, was auf ein schwächelndes Marktumfeld hindeute. Zum anderen habe Micron den Monat November mit der historisch größten Cash-Position abgeschlossen - rund 7,2 Mrd. Dollar. Ein weiteres Signal für die erwartete Schwäche.Hinzu kämen noch die Befürchtungen, dass das Wirtschaftswachstum nachlassen werde - und somit auch die Unternehmensgewinne. Neben normal-zyklischen Effekten könnten die Trump-Zölle diesen Trend gar beschleunigen. So stünden gleichermaßen auch die anderen Tech-Aktien wie beispielsweise Nvidia oder IBM unter Druck.Trotz der aktuellen Lage stehe der Chiphersteller vor aussichtsreicher Zukunft: Die zunehmende Anzahl an Daten in der digitalen Wirtschaft treibe die Nachfrage nach Server-Speichern an. Ferner sei der Titel mit einem KGV von 2,5 günstig bewertet. Nichtsdestotrotz: Die schlechten Zahlen und die gekappte Prognose würden den Ton vorgeben.Anleger sollten bei der Micron Technology-Aktie an der Seitenlinie bleiben, so David Vagenknecht von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link