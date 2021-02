Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Micron Technology: Rein strategisch alles richtig - Mittel- bis langfristig ein Kauf! ChartanalyseMicron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol Deutschland: MTE, NASDAQ-Ticker-Symbol: MU) ist trotz schwächelnder Weltwirtschaft bis dato gut durch die Krise gekommen, so Harald Zwick von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der amerikanische Speicherchip-Produzent habe am 7. Januar 2021 hervorragende Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahrs 2021 präsentiert, die von einer starken Nachfrage am Endmarkt angetrieben worden seien. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte sei Micron gleichzeitig führend bei DRAM- und NAND-Technologien und dadurch in einer hervorragenden Position, um von der beschleunigten digitalen Transformation der Weltwirtschaft zu profitieren. In den Megatrends KI, 5G und Cloud-Computing würden massenhaft Speicher von Micron benötigt. Somit sei auch der Ausblick für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2021 optimistisch ausgefallen. Das Management rechne mit einem Umsatz im Mittel von 5,8 Milliarden US-Dollar, was einer leichten Steigerung gegenüber dem 1. Quartal entspreche.Auf den Sell Off im März 2020 sei eine leichte Kurserholung gefolgt, die jedoch ab Anfang Juni 2020 in eine vier Monate andauernde Seitwärtsphase gemündet habe. Erst ab Anfang Oktober bis Mitte Januar 2021 habe das Papier in der Spitze um 85 Prozent zulegen können. Aktuell befinde sich der Wert in einer Erholung nach einem Mini-Einbruch in der 2. Hälfte des Januars 2021. Das erwartete KGV 2021/22 von 10,65 erscheine für einen High-Tech-Wert nach diesem 85-prozentigen Kursanstieg noch immer nicht als überteuert. Unter diesem Blickwinkel fänden sich auch genügend Marktteilnehmer, die in der Supportzone rund um den Level bei 74,32 US-Dollar mit ihren Long-Positionen einen etwaigen Kursverlust bremsen würden. Kurzfristig sei ein Test des Widerstandes am All-time-high bei 86,34 US-Dollar wahrscheinlicher als ein Unterschreiten der Unterstützung bei 69,67 US-Dollar. Als mittelfristiges Ziel sollte der Bereich um den Wert bei 95 US-Dollar dienen.Der Kurs von Micron habe sich die letzten Handelstage vom Support-Level bei 74,32 US-Dollar absetzen und in Richtung All-time-high bei 86,34 US-Dollar steigen können. Ein neuerlicher Test des All-time-highs sei wahrscheinlicher als ein Unterschreiten des Supportlevels.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: