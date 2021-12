XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

79,63 EUR +10,75% (21.12.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

89,763 USD +9,43% (21.12.2021, 17:49)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie:

MTE



NASDAQ-Symbol Micron Technology-Aktie-Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (21.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) unter die Lupe.Die Quartalszahlen, die der Speicherchiphersteller am Montag nach US-Börsenschluss veröffentlicht habe, hätten zwar leicht über den Erwartungen der Analysten gelegen. Grund für das kräftige Kursplus sei allerdings ein hervorragender Ausblick für das neue Geschäftsjahr (bis Ende August) gewesen. Im aktuell laufenden Geschäftsjahr 2022 sollten sich endlich die Engpässe auflösen, die bei ein paar Micron Technology-Kunden für geringere Chip-Bestellungen gesorgt hätten. Gleichzeitig würden die übergeordneten Langfrist-Trends intakt bleiben. Beim Blick auf die wichtigsten Endmärkte bleibe das Management nach wie vor optimistisch und auch das komme am Markt gut an.Data-Center, PC, Mobile und Automotive - Micron Technology blicke auf allen Endmärkten optimistisch in die Zukunft. "Der Aktionär" rechne daher weiterhin damit, dass insbesondere die Preisschwäche bei DRAM-Chips zum Jahresende nur vorübergehender Natur sein dürfte. Die Meinung bleibe daher unverändert: Die Micron Technology-Aktie sei der nächste potenzielle Chip-Outperformer, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:79,52 EUR +9,32% (21.12.2021, 17:59)