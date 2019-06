Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (27.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Joseph Moore von Morgan Stanley:Aktienanalyst Joseph Moore von Morgan Stanley empfiehlt Investoren laut einer Aktienanalyse weiterhin eine Untergewichtung der Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU).Das abgelaufene Quartal von Micron Technology Inc. sei weitgehend so ausgefallen wie erwartet. Die vom Unternehmen zu beeinflussenden Parameter seien unter Kontrolle.Der Umstand, dass Micron Technology ein weiteres schwieriges Quartal hinter sich gebracht habe und die Kommentare hinsichtlich der Nachfrage und Huawei hätten für positive Kursreaktionen gesorgt.Die Analysten von Morgan Stanley sind der Auffassung, dass Speicherhersteller ihre bereits auf Rekordhöhe liegenden Lagerbestände weiter ausbauen würden. Die Kluft zwischen Nachfrage und Angebot dürfte größer sein als es vom Management dargestellt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: