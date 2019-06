Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (28.06.2019/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Matthew Bryson von Wedbush Securities:Laut einer Aktienanalyse äußert Matthew Bryson, Analyst von Wedbush Securities, in Bezug auf die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Micron Technology Inc. leide weiterhin unter dem Abschwung im Halbleitermarkt. Die fundamentale Lage im zweiten Halbjahr 2019 bleibe mit Zweifeln behaftet.Unter dem Strich herrscht nach Ansicht von Analyst Matthew Bryson noch keinerlei Klarheit, ob der Speichermarkt einen Boden gefunden habe.Die Aktienanalysten von Wedbush Securities nehmen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse die Coverage des Titels mit einem "neutral"-Rating und einem Kursziel von 30,00 USD auf.