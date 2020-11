Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

47,99 EUR +3,35% (09.11.2020, 09:11)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

55,16 USD +1,06% (06.11.2020, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (09.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Micron Technology: Hoch bei 54,82 USD überwunden - ChartanalyseDie Aktie von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) befindet sich seit einem Hoch bei 64,66 USD aus dem Mai 2018 in einer volatilen Seitwärtskorrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese laufe innerhalb eines großen symmetrischen Dreiecks ab. Im März 2020 sei die Micron Technology-Aktie auf ein Tief bei 31,13 USD zurückgefallen und habe sich anschließend bis Anfang Juni auf ein Hoch bei 54,82 USD erholt. Anschließend habe die Aktie wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Allerdings sei ihr am Freitag ein Ausbruch über das Hoch bei 54,82 USD gelungen, das noch am 22. Oktober eine zu große Hürde gewesen sei.Mit diesem Ausbruch habe sich ein kurzfristiges Kaufsignal ergeben. Dieses Signal könnte einen weiteren Anstieg in Richtung der Dreiecksoberkante bei heute 59,77 USD auslösen. Gelinge ein stabiler Ausbruch über diese Oberkante, ergäbe sich ein starkes mittel-langfristiges Kaufsignal. Das Hoch bei 64,66 USD wäre dann nur ein Zwischenziel. Falle die Micron Technology-Aktie aber wieder unter 54,82 USD zurück, dann könnte es kurzfristig noch einmal zu einem Rücksetzer gen 51,00 bis 50,50 USD kommen. (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:46,15 EUR +0,96% (06.11.2020, 17:35)