XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

32,40 EUR -1,61% (28.11.2018, 16:12)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

32,08 EUR -2,08% (28.11.2018, 16:30)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

36,40 USD -1,62% (28.11.2018, 16:16)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (28.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





BoiseKulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von David Vagenknecht vom Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":David Vagenknecht von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Halbleiterherstellers Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) unter die Lupe.Kommendes Wochenende würden sich die Augen auf den G-20-Gipfel in Buenos Aires richten. Im Mittelpunkt werde der Handelskonflikt zwischen den USA und China stehen. Die Halbleiterhersteller, wie Micron oder Advanced Micro Devices, würden angespannt bleiben: Eine weitere Verschärfung der Handelsbeschränkungen mit China wäre ein herber Schlag für den Umsatz.Die Halbleiterindustrie sei in den Vereinigten Staaten die viertstärkste Exportbranche: Der Wert der US-Halbleiterexporte habe in 2017 einen Wert von 44 Milliarden Dollar erreicht. Der chinesische Markt sei dabei zentral. Die US-Halbleiterhersteller würden dort mehr als 30 Prozent ihres Umsatzes erwirtschaften - QUALCOMM und Micron seien mit jeweils 65 und 57 Prozent am engsten mit dem Reich der Mitte verflochten. AMD mache in China 33 Prozent des Umsatzes.Engagierte Anleger könnten von einer Vereinbarung zwischen den USA und China profitieren, sollten aber nicht auf eine dauerhafte Lösung des Handelskonflikts hoffen. Angesichts der angespannten Situation zwischen den beiden Ländern sollte man jedoch vorerst mit einer "vorläufigen Vereinbarung" zufrieden sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Micron Technology-Aktie: