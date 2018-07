Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

45,81 EUR +1,04% (09.07.2018, 15:33)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

53,95 USD +1,35% (09.07.2018, 15:33)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (09.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





BoiseZürich (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Jonathan Pitzer von der Credit Suisse:Jonathan Pitzer, Aktienanalyst der Credit Suisse, rechnet bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Micron Technology Inc. habe bestätigt, dass gegen zwei chinesische Ableger von Micron im Rahmen eines durch UMC and Jinhua eingeleiteten Patentverletzungsverfahrens eine einstweilige Verfügung erlassen worden sei. Die Angelegenheit sei zwar kurzfristig unerfreulich, doch dürften die Forderungen von UMC/Jinhua abwegig sein, so die Einschätzung von Analyst Jonathan Pitzer. Der Handelsstreit zwischen den USA und China könnte die chinesischen Gerichte wegen der Furcht vor einer Eskalation einschränken.Die Aktienanalysten der Credit Suisse stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 90,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:45,80 EUR +1,68% (09.07.2018, 15:18)