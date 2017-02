Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

23,25 EUR +1,46% (10.02.2017, 14:41)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

24,76 USD +1,27% (10.02.2017, 14:53, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.





(10.02.2017/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Simon Dong-je Woo von BofA Merrill Lynch Research:Im Rahmen einer Aktienanalyse spricht Analyst Simon Dong-je Woo von BofA Merrill Lynch Research nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) aus.Die Analysten von Bofa Merrill Lynch Research sind der Auffassung, dass es bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen zu einem stärker als bislang angenommenen Turnaround kommen dürfte.Samsung müsse die Gewinne im Speichergeschäft maximieren um den Aktionären höhere Ausschüttungen bieten zu können und habe ein nur geringes bit-Wachstum in Aussicht gestellt.Auf Basis der neuen Technologie sehe die Kostenwettbewerbsfähigkeit von Micron Technology Inc. gut genug aus, um Bruttomargen von 30 bis 40% zu erwirtschaften. Steuerliche Effekte könnten für das Unternehmen zudem im Vergleich zur Peer Group wegen zweier Fabriken in den USA von Vorteil sein.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:23,17 EUR -0,52% (10.02.2017, 12:51)